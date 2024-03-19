13 обычных продуктов, которые запрещены в некоторых странах мира

Многие продукты можно увидеть на прилавках магазинов в разных странах. Но кто бы мог подумать, что, например, Киндер-сюрприз невозможно купить в США или Кока-колу в Северной Корее? Некоторые страны категорически отказываются ввозить к себе продукты, которые, по их мнению, не соответствуют определённым критериям.