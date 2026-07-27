КПРФ отправила 157 конвоев с помощью на зону спецоперации

КПРФ направила 157 конвоев с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции. Геннадий Зюганов рассказал о деятельности фракции в Государственной Думе по поддержке бойцов и принятых законах в условиях текущих вызовов.
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