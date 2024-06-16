В компании, продуктами которой отравились 10 человек, прошли обыски

Работники пытались избавиться от подозрительных продуктов.фото: t.me/skmoscowgsu--> Следователи пришли с обысками в компанию, продуктами которой в Москве отравились люди, сообщает 16 июня пресс-служба столичного главка СК РФ.
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