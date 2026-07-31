Жителям столичного региона пообещали жару

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье ожидается жара до плюс 29 градусов. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает RT.
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