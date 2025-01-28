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Тони Надаль не удивлен, что Джоковича освистали на Australian Open: «Долгое время зрели сомнения насчет правдивости его травм»

Тони Надаль не удивлен, что Джоковича освистали на Australian Open: «Долгое время зрели сомнения насчет правдивости его травм»

«Еще один вопрос – почему на трибунах были такие протесты? Во-первых, я понимаю, что болельщики показали свое разочарование и злость из-за того, что их лишили представления, на которое они рассчитывали, заплатив за билеты.

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