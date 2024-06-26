Аэропорт Сеула приостановил полеты из-за шаров с мусором из КНДР

Международный аэропорт Инчхон, главная воздушная гавань Сеула, приостановил или отложил выполнение внутренних и международных рейсов из-за воздушных шаров с мусором из КНДР, сообщило в среду, 26 июня, агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии