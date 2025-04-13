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Царьград

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Британия: 68% жителей за восстановление торговых связей с Евросоюзом

Британия: 68% жителей за восстановление торговых связей с Евросоюзом

Опрос YouGov показал: 68% британцев желают восстановить торговые связи с Евросоюзом. Предпочтение торговым сделкам с ЕС перед США выявило, что усиление европейских отношений может позитивно повлиять на экономику Великобритании.

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