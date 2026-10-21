Что, если в будущем деньги перестанут быть главным мерилом благосостояния, а их место займут энергия, вычислительные мощности и физические ресурсы? Илон Маск допускает появление экономики изобилия, в которой искусственный интеллект и роботы возьмут на себя производство большинства товаров и услуг.