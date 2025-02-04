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В России 5 февраля вступили в силу новые ограничения для мигрантов

В России 5 февраля вступили в силу новые ограничения для мигрантов

В России с 5 февраля вступили в силу новые ограничения для иностранных граждан.Мигрантов, совершивших нарушения или находящихся в стране нелегально, будут заносить в специальный реестр контролируемых лиц.

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