В России 5 февраля вступили в силу новые ограничения для мигрантов

В России с 5 февраля вступили в силу новые ограничения для иностранных граждан.Мигрантов, совершивших нарушения или находящихся в стране нелегально, будут заносить в специальный реестр контролируемых лиц.
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