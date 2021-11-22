Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» победил «Мальорку»

14-й тур Ла Лиги начался матчем между «Леванте» и «Атлетиком» (0:0). В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), «Атлетико» победил «Осасуну» (1:0), «Барселона» была сильнее «Эспаньола» (1:0).
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