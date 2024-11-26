«Не можете дать оружия – дайте денег»: эстонский министр призвал Запад вложиться в украинский ВПК

Влиятельное вашингтонское издание The Hill, обычно специализирующееся на освещении политической кухни Капитолийского холма и Белого дома, обратилось к вопросам внешней политики и взяло интервью у министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
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