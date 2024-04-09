Россиян предупредили об опасности употребления шавермы

Она создает благоприятные условия для развития золотистого стафилококка Во время последней проверки сетевых магазинов и торговых точек Москвы и Петербурга было обнаружено наличие патогенов в куриной шаверме.
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