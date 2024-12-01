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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА получило рекордное число запросов на терапевтические исключения в 2024-м

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2024 года получило от спортсменов рекордное количество запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой.

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