Происшествия

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

Председатель СК России повторно поручил представить доклад о мерах, принимаемых следствием в разрешении проблем с переселением граждан из «Дома актера» в г. Ростове-на-Дону

Председатель СК России повторно поручил представить доклад о мерах, принимаемых следствием в разрешении проблем с переселением граждан из «Дома актера» в г. Ростове-на-Дону

СМИ сообщили о проблемах с переселением ряда жителей из «Дома актера» в г. Ростове-на-Дону. Отмечается, что нескольким семьям предложили переехать в другое маневренное жилье, а горожане всеми способами пытались получить квартиры по соцнайму.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх