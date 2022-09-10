Председатель СК России повторно поручил представить доклад о мерах, принимаемых следствием в разрешении проблем с переселением граждан из «Дома актера» в г. Ростове-на-Дону

СМИ сообщили о проблемах с переселением ряда жителей из «Дома актера» в г. Ростове-на-Дону. Отмечается, что нескольким семьям предложили переехать в другое маневренное жилье, а горожане всеми способами пытались получить квартиры по соцнайму.