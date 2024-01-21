"Жёсткая" мера вынудила беженцев бежать из ФРГ. Наглости нет предела

Беженцы массово покидают Германию. Причина в том, что им выдали карты вместо наличных.Возмущённые "гостеприимством" беженцы (в основном из Сирии, Афганистана и Украины) начали массово покидать Германию после "жестокого" решения правительства.
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