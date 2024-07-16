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Царьград

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Появилось видео удара по автобусам с военными ВСУ на полигоне под Харьковом

Появилось видео удара по автобусам с военными ВСУ на полигоне под Харьковом

Появились кадры удара по полигону, куда автобусами свезли украинских солдат.Видео ракетного удара по полигону ВСУ, куда прибыли автобусы с солдатами нацгвардии Украины опубликовал телеграм-канал "Изнанка".

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Комментарии
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АндрейБорков
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16 час.
Ed Red
Фото, судя по горам никакого отношения к Одессе не имеет, это весь фейк или только часть?
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5 час.

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