Минэнерго: участники рейдов выявили на АЗС Дагестана 4,5 тысячи нарушений

Надзорные органы проверили состояние автозаправочных станций в Дагестане. Они выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности и подали в суд 149 исков, сообщила пресс-служба Минэнерго региона.
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