Фотограф Evgeniy (Zhenya) Rein

Подборка работ художника-фотографа Евгения (Жени) Рейна. Родившийся в Москве и живущий в Париже, Рейн более десяти лет работал в сфере графического дизайна и иллюстрации, а затем расширил свою практику, включив в неё фотографию.
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