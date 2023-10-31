Политолог: наступление ВСУ привело лишь к большим потерям в рядах украинцев

РИАМО - 31 окт. Наступление ВСУ, которое началось уже почти 5 месяцев назад, привело лишь к большим потерям живой силы, а кадры сотен единиц горящей западной бронетехники облетели весь мир, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.