Жирная и сладкая еда в подростковом возрасте ухудшают память

Ученые провели исследования, которые показали, что вредная пища сильно влияет на память Информация о том, что употребление «мусорной еды» в молодом возрасте может серьезно повлиять на механизмы памяти, была представлена эндокринологом Зухрой Павловой в ее Телеграмм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии