Шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Подмосковье

Щёлковская городская прокуратура проводит проверку из-за падения шестилетнего мальчика из окна второго этажа многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы микрорайона Восточный, говорится в Telegram ведомства.
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