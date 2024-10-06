Стартовал федеральный проект «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров»

Открытие новой сцены состоялось 5 октября в школе № 10 города Жуковский и стало началом реализации проекта Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), направленного на поддержку школьного театрального искусства в стране, сообщает пресс-служба фонда.
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