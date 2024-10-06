Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Баранов
    Извините - прошу вас дать список кто победил и с какими проектами. Где можно посмотреть проекты победителей и докумен...Ольга Любимова: 1...
  • наталия мезенева
    Удивительно, а что ж не украинка? Все, поезд уходит?Россиянка победил...
  • Неизвестно Неизвестно
    Не портите советское кино, что фантазий не хватает что то стоящее создать?Создатели сериала...

Стартовал федеральный проект «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров»

Стартовал федеральный проект «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров»

Открытие новой сцены состоялось 5 октября в школе № 10 города Жуковский и стало началом реализации проекта Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), направленного на поддержку школьного театрального искусства в стране, сообщает пресс-служба фонда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх