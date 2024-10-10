В Феодосии закрыты два эвакуационных пункта в школах

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что за время действия режима чрезвычайной ситуации в городе было эвакуировано 1137 человек, из которых свыше 1000 нашли временное укрытие у своих родственников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии