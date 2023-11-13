Любовь в год Дракона: 5 знаков китайского гороскопа, которые встретят свою половинку в 2024 году Алёна ЮрьеваС наступлением года Зеленого Деревянного Дракона восточный гороскоп предвещает заметные перемены в личной жизни, говорит астролог Анна Гусева.