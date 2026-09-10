В ходе пожара парома на Филиппинах погибли 5 человек, 87 пропали без вести

При пожаре на филиппинском пароме погибли пять человек, 87 пропали без вести. Об этом, сообщает газета Straits Times.
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