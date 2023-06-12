Политический эксперт рунета

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Guardian: говорящие по-русски украинцы встревожили жителей Польши

Guardian: говорящие по-русски украинцы встревожили жителей Польши

Граждане Польши начали хуже относиться к украинским беженцам. Это связано в том числе с тем, что многие из них говорят на русском языке, пишет британская газета The Guardian.

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