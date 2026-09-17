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В кастрюльке

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Невероятно вкусный и простой! Салат из крабовых палочек без майонеза — съедается первым на праздничном столе

Невероятно вкусный и простой! Салат из крабовых палочек без майонеза — съедается первым на праздничном столе

Салат с крабовыми палочками – это простой и вкусный вариант для любого застолья или семейного ужина. Крабовые палочки хорошо сочетаются со сладкой кукурузой и огурцом.

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