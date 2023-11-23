Ряд препаратов для лечения рака исключают из финансирования за счет ФОМС

Ряд импортных препаратов для лечения онкологических заболеваний, не входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но выдаваемых пациентам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2024 года исключаются из этого механизма.