Ряд препаратов для лечения рака исключают из финансирования за счет ФОМС

Ряд импортных препаратов для лечения онкологических заболеваний, не входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но выдаваемых пациентам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2024 года исключаются из этого механизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии