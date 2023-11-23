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Ряд препаратов для лечения рака исключают из финансирования за счет ФОМС

Ряд препаратов для лечения рака исключают из финансирования за счет ФОМС

Ряд импортных препаратов для лечения онкологических заболеваний, не входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но выдаваемых пациентам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2024 года исключаются из этого механизма.

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