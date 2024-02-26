Одессу вернут местные жители: Русское подполье активизировалось после ликвидации Кузьминова

Виктор Полуэктов

Тем не менее в предположении, что одесситы сами встречно зачистят свой город от бандеровщины и укронацистов ключевое слово "не исключено". Оно же "может быть". Поскольку происходившее там в последнее десятилетие явственно показало, что население бывшего города-героя давно на 70% и больше состоит из "хомо приспособис". А этот этнос предпочитает не рисковать и отсидеться в сторонке. Увы, но это необходимо учитывать, когда идёшь драться.