Смерть лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который стал причиной гибели своих товарищей и за 30 сребреников (500 тыс.
Одессу вернут местные жители: Русское подполье активизировалось после ликвидации Кузьминова
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Тем не менее в предположении, что одесситы сами встречно зачистят свой город от бандеровщины и укронацистов ключевое слово "не исключено". Оно же "может быть". Поскольку происходившее там в последнее десятилетие явственно показало, что население бывшего города-героя давно на 70% и больше состоит из "хомо приспособис". А этот этнос предпочитает не рисковать и отсидеться в сторонке. Увы, но это необходимо учитывать, когда идёшь драться.
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9 час.
ч
чвсатпкьл
Зонтик это аллегория или метафора. 🤣😂
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8 час.
Леонид Руси
Гитлер... жид, Гимлер... жид... Бандера... жид, Шухевич... жид... Зеля... жидяра... Сколько от них всем горя...
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7 час.
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