Есть такая журналистка

людмила бер Папа на ОТР, а мама?....У них еще и племянник имеется...еще тот гаденыш.... Это клан Лошаков... предатели России...

Н НС Положить её на спину и вливать ей в глотку через воронку самое дешёвое шампанское пока не подохнет.