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Есть такая журналистка

Есть такая журналистка

Анна Монгайт. До вчерашнего дня я знать не знала, кто это такая, но вчера пришлось загуглить. Российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала «Дождь», если верить Википедии.

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Комментарии
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людмила бер
Папа на ОТР, а мама?....У них еще и племянник имеется...еще тот гаденыш.... Это клан Лошаков... предатели России...
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7 час.
Н
НС
Положить её на спину и вливать ей в глотку через воронку самое дешёвое шампанское пока не подохнет.
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5 час.
Сергей Андросов
Вот ещё, шампунь переводить! Я бы дерьмом ограничился.
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4 час.

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