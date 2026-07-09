КАЗ "Арена-М" способен перехватывать FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, пишут "Известия" со ссылкой на разработчиков комплекса.
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КАЗ "Арена-М" способен перехватывать FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, пишут "Известия" со ссылкой на разработчиков комплекса.
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