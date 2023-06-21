ГТРК Татарстан

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Для решения проблемы с нехваткой школ в Казани нужно 60 млрд рублей

Для решения проблемы с нехваткой школ в Казани нужно 60 млрд рублей

Для решения проблемы нехватки школ в Казани потребуется сумма в размере 60 млрд рублей. Об этом сообщили представители мэрии столицы Татарстана в ответ на запрос жителей микрорайонов «Лаишевский узел» и «М-14» о строительстве новых учреждений.

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