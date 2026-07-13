Ильхам Алиев сообщил о восстановлении полного диалога между Азербайджаном и Россией

Отношения между Азербайджаном и Россией достигли стадии полной нормализации после сложного периода, о чем заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума в городе Шуша.
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