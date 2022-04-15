ГлагоL

21 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Ксенофонтов
    На дорогах кресты,а на домах мемориалы круто пипец!?😱В Казани появился...
  • владимир рогачев
    Обязательно было ждать ,пока вертолёт нас обстреляет?-Не было команды сбивать нарушителей границы,которая "на замке" ?ПВО России сбила ...
  • надежда чернышенко
    Вечная слава героям! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава!.. Но зачем она им, эта сл...В Казани появился...

Российские войска нанесли удар «Калибрами» по объекту в Киеве

Российские войска нанесли удар «Калибрами» по объекту в Киеве

Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу.фото: vk.com/mil--> Российский корабль нанёс удар ракетами «Калибр» по военному заводу на окраине Киева, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх