Российские войска нанесли удар «Калибрами» по объекту в Киеве

Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу.фото: vk.com/mil--> Российский корабль нанёс удар ракетами «Калибр» по военному заводу на окраине Киева, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу.фото: vk.com/mil--> Российский корабль нанёс удар ракетами «Калибр» по военному заводу на окраине Киева, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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