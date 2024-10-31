Магнитные бури в ноябре 2024: прогноз, влияние на здоровье и советы Ольга ВайленкоМагнитные бури — явление, которое напрямую связано с солнечной активностью и может значительно повлиять на самочувствие людей, а также на работу электроники и навигационных систем.
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