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«Сейчас даже они не зовут в Россию», — Хаматова заявила о попытке прилететь домой

«Сейчас даже они не зовут в Россию», — Хаматова заявила о попытке прилететь домой

Чулпан Хаматова поделилась неожиданными новостями, в которые некоторые россияне отказываются верить. Знаменитость, сидящая за рубежом, начала утверждать, что одно время её постоянно звали назад домой в Россию, убеждая, что народ её обожает и ждёт.

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