У Запада остался всего один шанс для политической атаки на Россию

ЛК

Любовь Кузьмина

Все правильно, но Запад во главе с США очень опасен.Они понимают, что теряют политическую и экономическую силу в мире и поэтому их единственным аргументом может быть военная сила. США, изначально происшедшая из приезжих в основе своей решительных и людей дела, могут такое сотворить, что весь мир вздрогнет.Пока у нас или китайцев, будут взвешивать все за и против и искать разумные пути развития, америкосы могут перевернуть шахматную доску и одеть ее кому нибудь на голову.