Новости, события, факты

146 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    конечно хватит!!!!второй век немецкие танки  топчут русскую землю и убивают наш народ!!!!! прощения никакого  не долж...Дни Шольца сочтен...
  • Natalija Osminina
    Я о том, что с Украины все и начнется. С 1 августа Израиль прекратил все виды финансовой поддержки украинских беженце...Заговор академико...
  • Sobering
    Да. Как пример. Хотя я писал уже, как Израиль попытались развалить, да Путин не дал.Заговор академико...

У Запада остался всего один шанс для политической атаки на Россию

У Запада остался всего один шанс для политической атаки на Россию

На данный момент 2023 год можно твердо считать годом провалов США, а заодно и всего коллективного Запада в политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно, но Запад во главе с США очень опасен.Они понимают, что теряют политическую и экономическую силу в мире и поэтому их единственным аргументом может быть военная сила. США, изначально происшедшая из приезжих в основе своей решительных и людей дела, могут такое сотворить, что весь мир вздрогнет.Пока у нас или китайцев, будут взвешивать все за и против и искать разумные пути развития, америкосы могут перевернуть шахматную доску и одеть ее кому нибудь на голову.
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх