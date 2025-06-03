Пластиковую упаковку для продуктов запретят

Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность введения запрета до 2030 года на использование коррекс-упаковки из полимеров — жестких пластиковых лотков с ячейками для пищевых продуктов, сообщил заместитель министра Денис Буцаев.
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