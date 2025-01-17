Оперативниками Пресненского района столицы задержана подозреваемая в мошенничестве с ущербом более 27 млн рублей

По имеющимся данным, злоумышленница в социальных сетях и мессенджерах разместила информацию о том, что она является успешной предпринимательницей в сфере купли-продажи криптоактивов, предлагая за денежное вознаграждение курсы по обучению технологии сделок с криптовалютой.