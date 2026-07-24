«Чудовищное»: Песков отреагировал на заявление Драпатого о жителях Донбасса

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за свои слова о России и жителях Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».