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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дилан Харпер вышел в старте «Сперс» и набрал 16+4+4 за 19 минут

Второгодка Дилан Харпер стал самым результативным игроком « Сан-Антонио » в предсезонном матче против «Атланты», набрав 16 очков.

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