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20 работ художника, который рисует как придётся, и результат получается смешнее некуда

Что может быть лучше, чем фотография вашего питомца, на 50% состоящая из милоты и на другие 50% — из дурашливости? Только рисунок, сделанный на основе этого снимка! Но такое дело можно доверить только профессионалу — например, Эркюлю Ван Вулфвинклю.

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