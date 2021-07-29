20 работ художника, который рисует как придётся, и результат получается смешнее некуда

Что может быть лучше, чем фотография вашего питомца, на 50% состоящая из милоты и на другие 50% — из дурашливости? Только рисунок, сделанный на основе этого снимка! Но такое дело можно доверить только профессионалу — например, Эркюлю Ван Вулфвинклю.