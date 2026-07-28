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Аргументы недели

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Экологическая проблема: жидкие отходы, разлившиеся из иловых карт в 2015-м году, никто не собирал и не обезвреживал?

Экологическая проблема: жидкие отходы, разлившиеся из иловых карт в 2015-м году, никто не собирал и не обезвреживал?

В Подольске периодически появляется неприятный запах, предположительно связанный с прорывом так называемых «иловых карт» (Иловые карты (или иловые площадки) — это специально спланированные и ограждённые участки земли, которые используют для обезвоживания (сушки) осадка (ила), образующегося на очистных сооружениях при очистке сточных вод), на которые с 1964 года складировался обезвоженный иловый осадок, образующийся в результате очистки сточных вод.

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