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Царьград

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Юг Московской области: ночь принесла 43% осадков от месячной нормы

Юг Московской области: ночь принесла 43% осадков от месячной нормы

На юге Московской области ночь 6 апреля принесла 43% осадков от месячной нормы. В Калуге зафиксировано максимальное количество снега — 15 мм.

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