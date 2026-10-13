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ГТРК Татарстан

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В Казани завершают строительство подстанции для нового района «Новая Портовая»

В Казани завершают строительство подстанции для нового района «Новая Портовая»

На улице Магистральной в Казани завершается строительство подстанции «Марина», которая обеспечит электроэнергией территорию реновации «Новая Портовая».

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