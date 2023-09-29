Денежная база за неделю снизилась на 69 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 22 сентября составил 18 трлн 669,4 млрд рублей. За неделю показатель уменьшился на 0,37%, или на 68,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
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