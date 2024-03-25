Полезные свойства бананов и сколько их нужно съедать в день

Бананы родом из Юго-Восточной Азии, но сегодня являются одними из самых популярных и потребляемых фруктов в мире, они богаты минералами и полезными свойствами, а также обладают многочисленными преимуществами для здоровья.
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