В Адыгейске продолжится благоустройство парка отдыха и общественных территорий В Адыгее с 2017 по 2024 годы в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды благоустроено 362 общественных и дворовых территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии