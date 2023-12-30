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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон прервал серию из 19 подряд игр с очками. Она вошла в топ-4 в истории «Колорадо» и «Квебека»

Форвард «Колорадо» остался без баллов за результативность в матче с «Сент-Луисом» (2:1).  Результативная серия 28-летнего канадца завершилась на отметке 19 матчей (36 очков на отрезке, 13+23).

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