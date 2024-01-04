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Реакция девелоперов. Раскрыто, что будет с ценами на новостройки в 2024 году

 В РФ в начале 2024 года стоимость новостроек массового и бизнес-класса может снизиться. Что касается вторичного жилья, то оно также будет медленно дешеветь, спрогнозировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Известиями».

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