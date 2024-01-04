Реакция девелоперов. Раскрыто, что будет с ценами на новостройки в 2024 году

В РФ в начале 2024 года стоимость новостроек массового и бизнес-класса может снизиться. Что касается вторичного жилья, то оно также будет медленно дешеветь, спрогнозировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Известиями».